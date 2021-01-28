Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который ускорит вакцинацию от коронавируса в стране.

За документ №4613 проголосовали 318 нардепов.

Изменения предусматривают, что в Украине в экстренных случаях государственная регистрация лекарственных средств может проходить по новой, ускоренной процедуре — под обязательства.

Кроме того, законопроект определяет, какие документы должен представить производитель для ускоренной процедуры регистрации.

Также отмечается, что препарат может подлежать такой регистрации, если разрешение на его экстренное применение выдали компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии, ЕС.

Народні депутати #Рада9 прийняли за основу #ЗП4613 #Про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби” щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання» ▶️https://t.co/Sw1nh13SYw pic.twitter.com/sStkgsyKKQ — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 28, 2021

Проект закона.

Вакцинация в Украине

Пока в мире активно идет процесс вакцинации против коронавируса, Украина только готовится получить первые партии вещества.

Они должны поступить в страну в феврале.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.