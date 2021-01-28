Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, що прискорить вакцинацію від коронавірусу у країні.

За документ №4613 проголосувало 318 нардепів.

Зміни передбачають, що в Україні у екстрених випадках державна реєстрація лікарських засобів може проходити за новою, прискореною процедурою – під зобов’язання.

Крім того, законопроект визначає, які документи має подати виробник для прискореної процедури реєстрації.

Також зазначається, що препарат може підлягати такій реєстрації, якщо дозвіл на його екстрене застосування видали компетентні органи США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Індії, ЄС.

Народні депутати #Рада9 прийняли за основу #ЗП4613 #Про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби” щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання» ▶️https://t.co/Sw1nh13SYw pic.twitter.com/sStkgsyKKQ — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 28, 2021

Проект закону.

Вакцинація в Україні

Поки у світі активно триває процес вакцинації проти коронавірусу, Україна лише готується отримати перші партії речовини.

Вони мають надійти до країни у лютому.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.