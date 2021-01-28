В Национальной библиотеке Украины появились три экземпляра книги-комикса Принцесса + Принцесса: долго и счастливо от Кейти О`Нилл. Книга представлена в отделе для дошкольного и младшего возрастов.

По сюжету комикса одна девочка спасает вторую из заточения и они отправляются в путешествие, во время которого они помогают неуклюжему принцу, а также побеждают злую королеву. Комикс заканчивается свадьбой принцесс и их поцелуем.

Книгу-комикс закупил Минкульт Украины.















В Национальной библиотеке появился комикс об однополой любви для детей / 4 фотографии

В Украину разрешат ввозит книги из РФ

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины разрешит ввозить в Украину книги из Российской Федерации, ссылаясь на закон, принятый Верховной Радой в 2016 году.

В течение 2017-2020 годов действие закона позволило ввезти в Украину 31 тыс. наименований книг из России. Большинство из разрешенных для ввоза книг — это произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выдано на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ.

Источники: PavlovskyNews