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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання

У Національній бібліотеці України з’явилися три екземпляри книги-коміксу Принцеса + Принцеса: довго і щасливо від Кейті О`Нілл. Книга представлена ​​у відділі для дошкільного та молодшого віку.

У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання

За сюжетом коміксу одна дівчинка рятує іншу з ув’язнення і вони вирушають у подорож, під час якої вони допомагають незграбному принцу, а також перемагають злу королеву. Комікс закінчується весіллям принцес та їх поцілунком.

Книгу-комікс закупив Мінкульт України.

  • У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання
  • У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання
  • У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання
  • У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання
  • У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання
  • У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання
  • У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання
  • У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання
У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання / 4 фотографии

В Україну дозволили ввозити книги з РФ

Державний комітет телебачення і радіомовлення  дозволить ввозити в Україну книги з Російської Федерації, посилаючись на закон, ухвалений Верховною Радою в 2016 році.

Протягом 2017-2020 років дія закону дозволила ввезти в Україну 31 тис. найменувань книг з Росії. Більшість з дозволених для ввезення книг – це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література. Частина дозволів видана на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ.

Джерело: PavlovskyNews

Фото: Unsplash

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