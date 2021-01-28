У Національній бібліотеці України з’явилися три екземпляри книги-коміксу Принцеса + Принцеса: довго і щасливо від Кейті О`Нілл. Книга представлена ​​у відділі для дошкільного та молодшого віку.

За сюжетом коміксу одна дівчинка рятує іншу з ув’язнення і вони вирушають у подорож, під час якої вони допомагають незграбному принцу, а також перемагають злу королеву. Комікс закінчується весіллям принцес та їх поцілунком.

Книгу-комікс закупив Мінкульт України.















У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання / 4 фотографии

В Україну дозволили ввозити книги з РФ

Державний комітет телебачення і радіомовлення дозволить ввозити в Україну книги з Російської Федерації, посилаючись на закон, ухвалений Верховною Радою в 2016 році.

Протягом 2017-2020 років дія закону дозволила ввезти в Україну 31 тис. найменувань книг з Росії. Більшість з дозволених для ввезення книг – це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література. Частина дозволів видана на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ.

Джерело: PavlovskyNews