У Національній бібліотеці з’явився комікс для дітей про гомосексуальне кохання

У Національній бібліотеці України з’явилися три екземпляри книги-коміксу Принцеса + Принцеса: довго і щасливо від Кейті О`Нілл. Книга представлена у відділі для дошкільного та молодшого віку.
За сюжетом коміксу одна дівчинка рятує іншу з ув’язнення і вони вирушають у подорож, під час якої вони допомагають незграбному принцу, а також перемагають злу королеву. Комікс закінчується весіллям принцес та їх поцілунком.
Книгу-комікс закупив Мінкульт України.
В Україну дозволили ввозити книги з РФ
Державний комітет телебачення і радіомовлення дозволить ввозити в Україну книги з Російської Федерації, посилаючись на закон, ухвалений Верховною Радою в 2016 році.
Протягом 2017-2020 років дія закону дозволила ввезти в Україну 31 тис. найменувань книг з Росії. Більшість з дозволених для ввезення книг – це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література. Частина дозволів видана на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ.
Джерело: PavlovskyNews