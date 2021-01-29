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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Как выглядит справка о тесте на Covid-19 для выезда за границу

На фоне активизации мошенников, торгующих фальшивыми ПЦР-тестами на коронавирус для выезда за границу с печатями государственных лабораторий, главный санитарный врач Виктор Ляшко опубликовал унифицированную форму результата исследований на выявление вируса.

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Он также сообщил, что полиция открыла уже не одно производство по факту подделки таких справок, и призвал украинцев не пользоваться услугами аферистов.

— К лабораторной диагностике на Covid-19 на сегодняшний день привлечено около 490 лабораторий всех форм собственности, из них около 140 проводят лабораторную диагностику на выявление вируса SARS-CoV-2 молекулярно-генетическим методом, — отметил Ляшко.

Довідка про тест на Covid-19

Главный санврач показал, где можно найти перечень аккредитованных лабораторий, которые выдают результаты ПЦР-тестов в соответствии с утвержденными международными стандартами. Он размещен на сайте Нацагентства по аккредитации (НААУ).

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Министерство здравоохранения создало интерактивную карту с пунктами тестирования на коронавирус.

Таких уже 2 373 во всех регионах, кроме временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым.

Здесь можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований ПЦР-методом. Также там делают экспресс-тесты на антиген к Covid-19.

Источник: Віктор Ляшко

Фото: Dreamstime

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