На фоне активизации мошенников, торгующих фальшивыми ПЦР-тестами на коронавирус для выезда за границу с печатями государственных лабораторий, главный санитарный врач Виктор Ляшко опубликовал унифицированную форму результата исследований на выявление вируса.

Он также сообщил, что полиция открыла уже не одно производство по факту подделки таких справок, и призвал украинцев не пользоваться услугами аферистов.

— К лабораторной диагностике на Covid-19 на сегодняшний день привлечено около 490 лабораторий всех форм собственности, из них около 140 проводят лабораторную диагностику на выявление вируса SARS-CoV-2 молекулярно-генетическим методом, — отметил Ляшко.

Главный санврач показал, где можно найти перечень аккредитованных лабораторий, которые выдают результаты ПЦР-тестов в соответствии с утвержденными международными стандартами. Он размещен на сайте Нацагентства по аккредитации (НААУ).

Министерство здравоохранения создало интерактивную карту с пунктами тестирования на коронавирус.

Таких уже 2 373 во всех регионах, кроме временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым.

Здесь можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований ПЦР-методом. Также там делают экспресс-тесты на антиген к Covid-19.

Источник: Віктор Ляшко