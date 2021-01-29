На тлі активізації шахраїв, які торгують фальшивими ПЛР-тестами на коронавірус для виїзду за кордон з печатками державних лабораторій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко опублікував уніфіковану форму результату досліджень на виявлення вірусу.

Він також повідомив, що поліція відкрила вже не одне провадження за фактом підробки таких довідок, і закликав українців не користуватися послугами аферистів.

– До лабораторної діагностики на Covid-19 на сьогодні залучено близько 490 лабораторій всіх форм власності, з них близько 140 проводять лабораторну діагностику на виявлення вірусу SARS-CoV-2 молекулярно-генетичним методом, – наголосив Ляшко.

Головний санлікар показав, де можна знайти перелік акредитованих лабораторій, які видають результати ПЛР-тестувань відповідно до затверджених міжнародних стандартів. Він розміщений на сайті Нацагентства з акредитації (НААУ).

Міністерство охорони здоров’я створило інтерактивну карту із пунктами тестування на коронавірус.

Таких уже 2 373 в усіх регіонах, окрім тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей, а також АР Крим.

Тут можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень ПЛР-методом. Також там роблять експрес-тести на антиген до Covid-19.

Джерело: Віктор Ляшко