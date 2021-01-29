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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Як виглядає довідка про тест на Covid-19 для виїзду за кордон

На тлі активізації шахраїв, які торгують фальшивими ПЛР-тестами на коронавірус для виїзду за кордон з печатками державних лабораторій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко опублікував уніфіковану форму результату досліджень на виявлення вірусу.

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Він також повідомив, що поліція відкрила вже не одне провадження за фактом підробки таких довідок, і закликав українців не користуватися послугами аферистів.

– До лабораторної діагностики на Covid-19 на сьогодні залучено близько 490 лабораторій всіх форм власності, з них близько 140 проводять лабораторну діагностику на виявлення вірусу SARS-CoV-2 молекулярно-генетичним методом, – наголосив Ляшко.

Довідка про тест на Covid-19

Головний санлікар показав, де можна знайти перелік акредитованих лабораторій, які видають результати ПЛР-тестувань відповідно до затверджених міжнародних стандартів. Він розміщений на сайті Нацагентства з акредитації (НААУ).

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Міністерство охорони здоров’я створило інтерактивну карту із пунктами тестування на коронавірус.

Таких уже 2 373 в усіх регіонах, окрім тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей, а також АР Крим.

Тут можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень ПЛР-методом. Також там роблять експрес-тести на антиген до Covid-19.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Dreamstime

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