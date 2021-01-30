Украина одновременно может получить поставки вакцины от Covid-19 Pfizer (в рамках программы COVAX) и Sinovac. Если так произойдет, то европейской вакциной будут прививать работников мобильных бригад и медиков.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время интервью одному из изданий.

— Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80°C в холодильник, где будет + 2°C. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей, — отметил врач.

Он также отметил, что Украина ожидает 300 тыс. доз вакцины от Pfizer, которой будут прививать врачей и соцработников. Но если европейской вакцины не хватит, то вакцинировать будут китайской Sinovac.

Кроме того, по словам Ляшко, также будут вакцинировать людей, которые уже переболели Covid-19.

— Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, есть ли какая-то достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет, — добавил Ляшко.

Вакцинация в Украине

Виктор Ляшко также отметил, что вакцинация против коронавируса в Украине может начаться 15 февраля. Но окончательную дату пока не утвердили.

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали бесплатно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

Источник: ВВС Украина