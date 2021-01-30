Україна одночасно може отримати поставки вакцини від Covid-19 Pfizer (в рамках програми COVAX) і Sinovac. Якщо так станеться, то європейською вакциною щеплюватимуть працівників мобільних бригад і медиків.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час інтерв’ю одному з видань.

– Pfizer їхатиме з холодильника з температурою -80°C у холодильник, де буде +2°C. За таких умов вона може зберігатися 5 днів. Через такі температурні умови найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів, – зазначив лікар.

Він також наголосив, що Україна очікує 300 тис. доз вакцини від Pfizer, якою щеплять лікарів та соцпрацівників. Але якщо європейської вакцини не вистачить, то вакцинуватимуть китайською Sinovac.

Крім того, за словами Ляшка, також вакцинуватимуть людей, які вже перехворіли на Covid-19.

– Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ говорить, що це гарантія захисту на шість місяців. Але, яка достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні, – додав Ляшко.

Вакцинація в Україні

Віктор Ляшко також зазначив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні може початися 15 лютого. Але остаточну дату поки що не затвердили.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Джерело: ВВС Україна