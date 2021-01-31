Владимир Зеленский будет определяться, баллотироваться ли во второй раз на пост президента, ближе к окончанию первого срока в должности.

Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Думаю, определяться с этим он будет ближе к окончанию первого срока, когда будет понятно, что успел выполнить и как видит дальнейшее развитие. Президент никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает, — объяснил Ермак.

Также, по словам Ермака, сегодня для президента нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми шел на выборы, и внутренняя оценка себя.

Со своей стороны глава ОП заявил, что готов работать с Владимиром Зеленским столько, сколько он решит.

2020 год стал для президента и его команды не столь плодотворным, как 2019-й. Некоторые свои обещания ему все же удалось выполнить, однако некоторые действия президента вызвали волну критики.

Имеет ли Владимир Зеленский шансы на второй президентский срок, а также об итогах работы главы государства за год и за что его критиковали — читайте в нашем материале.