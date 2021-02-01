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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Путін завжди буде проти участі США у нормандському форматі – Кулеба

Розширення нормандського формату, зокрема приєднання до нього США, можливе лише шляхом консенсусу.

Дмитрий Кулеба

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– Що стосується повноцінної участі США у нормандському форматі, то тут треба згадати про одну людину, яку така участь точно не зробить щасливою. Це президент РФ Володимир Путін, – сказав дипломат.

Він наголосив, що формат переговорів неможливо розширити за бажанням окремих учасників.

– Він може бути змінений лише консесусом, – додав Кулеба.

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Водночас він не відкидає можливості створення якогось іншого формату, до якого долучаться США.

– У мене є всі підстави вважати, що Сполучені Штати будуть ще активнішими в цьому питанні, але в якому саме форматі це відбуватиметься – це вже питання переговорів, – підсумував міністр закордонних справ.

Зустріч радників нормандської четвірки

У Берліні 12 січня відбулися переговори радників нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та РФ.

У центрі обговорення традиційно була політична складова врегулювання ситуації на Донбасі.

Фото: Урядовий портал

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