Розширення нормандського формату, зокрема приєднання до нього США, можливе лише шляхом консенсусу.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– Що стосується повноцінної участі США у нормандському форматі, то тут треба згадати про одну людину, яку така участь точно не зробить щасливою. Це президент РФ Володимир Путін, – сказав дипломат.

Він наголосив, що формат переговорів неможливо розширити за бажанням окремих учасників.

– Він може бути змінений лише консесусом, – додав Кулеба.

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Водночас він не відкидає можливості створення якогось іншого формату, до якого долучаться США.

– У мене є всі підстави вважати, що Сполучені Штати будуть ще активнішими в цьому питанні, але в якому саме форматі це відбуватиметься – це вже питання переговорів, – підсумував міністр закордонних справ.

Зустріч радників нормандської четвірки

У Берліні 12 січня відбулися переговори радників нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та РФ.

У центрі обговорення традиційно була політична складова врегулювання ситуації на Донбасі.