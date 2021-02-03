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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Covid-паспорти в Україні: Мінцифри технічно готове до впровадження

В Україні технічно готові до створення та впровадження Covid-паспортів.

Михайло Федоров

Про це заявив віце-прем’єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров і розповів, на базі чого їх можуть зробити.

За його словами, якщо цей документ застосовуватиметься тільки для міжнародних поїздок, то в такому разі в світі можуть створити єдину програму, для якої потрібно передавати цю інформацію з реєстру.

– А якщо для відвідувань закладів всередині країни, тоді це буде внутрішній застосунок. Але поки не до кінця зрозумілі життєві ситуації, а також рішення, які ухвалюватимуть різні уряди світу та наш уряд, – пояснив він.

Федоров наголосив, що міністерство готове до будь-якого сценарію.

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– Основою документа – електронного або паперового – є реєстр. І коли проходитиме вакцинація, теж буде певний реєстр. Ми вже навчилися легко відображати документи в онлайні – водійське посвідчення, техпаспорт на авто, свідоцтво про народження дитини, закордонний паспорт, ID-картку, – зауважив міністр.

20 січня головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що Україна готується запровадити паспорти вакцинації від коронавірусу. Щойно розпочнуть робити щеплення, усіх вакцинованих вноситимуть в електронну систему охорони здоров’я.

Він пояснив, коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Джерело: РБК-Україна

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