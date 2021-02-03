Офис президента 2 февраля начал проверку подразделений ВСУ, выполняющих задачи в районе проведения операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Инспекция в зоне ООС проводится по поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с Планом контроля за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году.

Что проверяют:

состояние боевой готовности к выполнению задач в зоне ООС;

эффективность мер, принимаемых руководством Минобороны и ВСУ;

выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности подразделений к выполнению задач.

В проверке принимают участие представители ОП, аппарата СНБО, Министерства обороны и Вооруженных сил.

По ее результатам Зеленскому должны предоставить доклад, а также предложения по решению существующих проблем в сфере обороны.

На днях в Донбассе во время дежурства на одном из опорных пунктов пропал военнослужащий. Четыре дня поисков не принесли результатов.

По информации командования оперативно-тактической группировки Восток, боец сейчас находится на оккупированной территории.