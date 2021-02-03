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Факти / Україна
Валентина Летяк |

За дорученням Зеленського на Донбасі інспектують підрозділи ЗСУ

Офіс президента 2 лютого розпочав інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Донбас, ООС

Інспекція в зоні ООС проводиться за дорученням президента Володимира Зеленського та відповідно до Плану контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань у 2021 році.

Що перевіряють:

  • стан бойової готовності до виконання завдань в зоні ООС;
  • ефективність заходів, які вживаються керівництвом Міноборони та ЗСУ;
  • виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності підрозділів до виконання завдань.

У перевірці беруть участь представники ОП, апарату РНБО, Міністерства оборони та Збройних сил.

За її результатами Зеленському мають надати доповідь, а також пропозиції щодо вирішення наявних проблем у сфері оборони.

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Днями на Донбасі під час чергування на одному з опорних пунктів зник військовослужбовець. Чотири дні пошуків не принесли результатів.

За інформацією командування оперативно-тактичного угруповання Схід, боєць нині перебуває на окупованій території.

Джерело: Офіс президента

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