Офіс президента 2 лютого розпочав інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Інспекція в зоні ООС проводиться за дорученням президента Володимира Зеленського та відповідно до Плану контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань у 2021 році.

Що перевіряють:

стан бойової готовності до виконання завдань в зоні ООС;

ефективність заходів, які вживаються керівництвом Міноборони та ЗСУ;

виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності підрозділів до виконання завдань.

У перевірці беруть участь представники ОП, апарату РНБО, Міністерства оборони та Збройних сил.

За її результатами Зеленському мають надати доповідь, а також пропозиції щодо вирішення наявних проблем у сфері оборони.

Днями на Донбасі під час чергування на одному з опорних пунктів зник військовослужбовець. Чотири дні пошуків не принесли результатів.

За інформацією командування оперативно-тактичного угруповання Схід, боєць нині перебуває на окупованій території.