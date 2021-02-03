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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Заседание Верховной Рады 3 февраля: онлайн-трансляция

Пленарное заседание Верховной Рады в среду, 3 февраля, начнется традиционно в 10.00. Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Верховная Рада

Сегодня парламент рассмотрит ряд важных законопроектов относительно автомобильных дорог, в том числе финансирования их ремонта и строительства.

Нардепы также рассмотрят изменения в законодательство, касающиеся усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также — по использованию светоотражающих элементов.

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По данным Комитета избирателей, во время последней, четвертой, сессии значительно снизилась производительность нардепов — количество принятых законов уменьшилась почти вдвое.

В целом в ходе четвертой сессии народные депутаты имели 28 рабочих дней, во время которых работали в сессионном формате. Это на треть меньше, чем на предыдущей сессии — 39 дней.

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