Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 3 лютого, розпочнеться традиційно о 10.00. В другій половині дня депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях та групах.

Сьогодні парламент розгляне ряд важливих законопроектів щодо автомобільних доріг, зокрема фінансування їх ремонту та будівництва.

Нардепи також розглянуть зміни до законодавства, які стосуються посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також – щодо використання світлоповертальних елементів.

За даними Комітету виборців, під час останньої, четвертої, сесії значно знизилася продуктивність нардепів – кількість ухвалених законів зменшилась майже вдвічі.

Загалом під час четвертої сесії народні депутати мали 28 робочих днів, під час яких працювали в сесійному форматі. Це на третину менше, ніж на попередній сесії – 39 днів.