PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Засідання Верховної Ради 3 лютого: онлайн-трансляція

 Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 3 лютого, розпочнеться традиційно о 10.00. В другій половині дня депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях та групах.

Верховная Рада

Сьогодні парламент розгляне ряд важливих законопроектів щодо автомобільних доріг, зокрема фінансування їх ремонту та будівництва.

Нардепи також розглянуть зміни до законодавства, які стосуються посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також – щодо використання світлоповертальних елементів.

 

Читайте
Посилення відповідальності за порушення ПДР: порядок денний Ради 3 лютого

За даними Комітету виборців, під час останньої, четвертої, сесії значно знизилася продуктивність нардепів – кількість ухвалених законів зменшилась майже вдвічі.

Загалом під час четвертої сесії народні депутати мали 28 робочих днів, під час яких працювали в сесійному форматі. Це на третину менше, ніж на попередній сесії – 39 днів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка