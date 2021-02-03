Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.
Свои голоса за него готовы отдать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором. В декабре 2020 года процент поддержки президента составил 27%.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
За лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко готовы проголосовать 13,7%. Еще 13,5% поддерживают лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко. По сравнению с декабря 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились.
За кандидатуру руководительницы Всеукраинского объединения Батькивщина Юлии Тимошенко проголосовали бы 11,2% украинцев. Хотя еще в декабре 2020 года этот показатель составлял 7,5%.
Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью. Всего опросили 1 205 респондентов в 86 населенных пунктах, кроме временно оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.
В конце января КМИС обнародовал еще один опрос, где действующего главу государства Владимира Зеленского готовы были поддержать бы 19,8% украинцев.
Также, согласно исследованию, в Раду могли бы пройти семь политсил.
Источник: КМИС