Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Свои голоса за него готовы отдать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором. В декабре 2020 года процент поддержки президента составил 27%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

За лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко готовы проголосовать 13,7%. Еще 13,5% поддерживают лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко. По сравнению с декабря 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились.

За кандидатуру руководительницы Всеукраинского объединения Батькивщина Юлии Тимошенко проголосовали бы 11,2% украинцев. Хотя еще в декабре 2020 года этот показатель составлял 7,5%.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью. Всего опросили 1 205 респондентов в 86 населенных пунктах, кроме временно оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

В конце января КМИС обнародовал еще один опрос, где действующего главу государства Владимира Зеленского готовы были поддержать бы 19,8% украинцев.

Также, согласно исследованию, в Раду могли бы пройти семь политсил.

Источник: КМИС