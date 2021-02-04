В Україні планують щомісяця робити по 5 мільйонів щеплень вакциною проти коронавірусу. Якщо буде потрібно, цю кількість можуть збільшити вдвічі.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ.

За його словами, таку кількість щеплень можуть робити без залучення кабінетів для рутинної ревакцинації.

– Якщо ми прорахуємо здатності нашої системи охорони здоров’я, то ми можемо робити приблизно 5 млн щеплень щомісяця. І це без залучення кабінетів застосовуваних для рутинних щеплень. Якщо у нас буде нормальна кількість вакцин і буде ажіотаж, то в принципі ми зможемо включити ще п’ять млн щеплень, – заявив Ляшко.

Навчання українських лікарів

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я навчатимуть українських медиків робити щеплення проти коронавірусу.

З 5 до 11 лютого 2021 року, напередодні старту вакцинації, пройде низка семінарів для співробітників медичної сфери з України. Західні колеги поділяться особливостями проведення імунізації вакцинами проти коронавірусу.

У семінарах візьмуть участь 60 осіб.