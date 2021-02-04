Какие цены в столовой Верховной Рады

В столовой украинского парламента представлены довольно демократичные цены на ряд блюд.

Снимок меню опубликовал фотокорреспондент Александр Гончаров.

Самым дорогим блюдом является филе семги запеченное с грушей — 216 грн, а самые дешевые — вареные яйца по 8 грн за штуку.

Также в столовой подают борщ за 36 грн, отбивные из курицы с ананасом — 73 грн, а также котлету по-киевски — 55 грн.

Среди гарниров: пюре из картофеля — 26 грн, гречневая каша — 16 грн, рис — 15 грн.

Самый дорогой салат в меню — Царский за 90 грн, в который входит семга. Салат Фитнес с апельсином и грейпфрутом — 57 грн, салат из квашеной капусты с клюквой — 39 грн.

Десерты стоят от 31 до 68 грн.

Закон об отзыве народных депутатов

В Украине могут создать механизм отзыва народного депутата. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины. Сейчас же основанием для лишения депутатского мандата является, например, приговор по уголовному делу.

Источник: Aleksandr Goncharov