Які ціни в їдальні Верховної Ради

В їдальні українського парламенту представлені доволі демократичні ціни на низку страв.
Знімок меню опублікував фотокореспондент Олександр Гончаров.
Найдорожчою стравою є філе сьомги запечене з грушею – 216 грн, а найдешевші – варені яйця по 8 грн за штуку.
Також у їдальні подають борщ за 36 грн, відбивні з курятини з ананасом – 73 грн, а також котлету по-київськи – 55 грн.
Серед гарнірів пюре з картоплі – 26 грн, гречана каша – 16 грн, рис – 15 грн.
Найдорожчий салат у меню – Царський за 90 грн, в який входить сьомга. Салат Фітнес з апельсином і грейпфрутом – 57 грн, салат із квашеної капусти з журавлиною – 39 грн.
Десерти коштують від 31 до 68 грн.
Закон про відкликання народних депутатів
В Україні можуть створити механізм відкликання народного депутата.
Для цього необхідно внести зміни до Конституції України.
Нині ж підставою позбавлення депутатського мандата є, наприклад, вирок у кримінальній справі.
Джерело: Aleksandr Goncharov