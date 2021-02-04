Які ціни в їдальні Верховної Ради

В їдальні українського парламенту представлені доволі демократичні ціни на низку страв.

Знімок меню опублікував фотокореспондент Олександр Гончаров.

Найдорожчою стравою є філе сьомги запечене з грушею – 216 грн, а найдешевші – варені яйця по 8 грн за штуку.

Також у їдальні подають борщ за 36 грн, відбивні з курятини з ананасом – 73 грн, а також котлету по-київськи – 55 грн.

Серед гарнірів пюре з картоплі – 26 грн, гречана каша – 16 грн, рис – 15 грн.

Найдорожчий салат у меню – Царський за 90 грн, в який входить сьомга. Салат Фітнес з апельсином і грейпфрутом – 57 грн, салат із квашеної капусти з журавлиною – 39 грн.

Десерти коштують від 31 до 68 грн.

Закон про відкликання народних депутатів

В Україні можуть створити механізм відкликання народного депутата. Для цього необхідно внести зміни до Конституції України. Нині ж підставою позбавлення депутатського мандата є, наприклад, вирок у кримінальній справі.

Джерело: Aleksandr Goncharov