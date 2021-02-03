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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Украина вернется к модели адаптивного карантина — Шмыгаль

В ближайшие дни Кабмин примет решение об установлении в регионах разных уровней эпидемической опасности — зеленого, желтого, оранжевого и красного.

Денис Шмигаль

То есть Украина вернется к модели адаптивного карантина, объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Минздрав проинформирует об изменениях и критериях зонирования.

Шмыгаль отметил, что сейчас эпидемическая ситуация стабильная и контролируемая, и этому способствовал усиленный карантин.

— Сейчас больницы обеспечены всем необходимым, и там сейчас находится до 18,3 тыс. госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тыс. человек с диагнозом или подозрением на Covid-19, — добавил глава правительства.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 февраля заверил, что сейчас в Украине нет ни одного региона, который при распределении на зоны, оказался бы в красной.

После окончания локдауна с 25 января в Украине начал действовать адаптивный карантин, и вернулись ограничения оранжевой карантинной зоны.

Источник: Денис Шмигаль

Фото: Правительственный портал

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