Уряд продовжуватиме карантин до 30 квітня, але, найімовірніше, він буде діяти і після цієї дати.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми продовжуватимемо карантин до 30 квітня. Це, найімовірніше, не кінцева дата, коли карантин буде завершений. Його продовжуватимуть в тій чи іншій формі, можливо, з пом’якшеннями, можливо, він буде адаптивним, – пояснив очільник уряду під час заходу Глобальний огляд економіки України.

Також Денис Шмигаль зауважив, що посилення або послаблення карантину може бути залежно від розповсюдження нових штамів коронавірусу в світі.

Однак він сподівається, що цьогоріч вдасться перемогти Covid-19, а квітень повинен бути показником, куди рухатися далі.

Карантин в Україні

Наразі карантин в Україні діє до 28 лютого, тому на всій території встановлені обмеження помаранчевої зони.

Серед іншого, до кінця місяця заборонено проведення масових заходів за участі понад 20 людей, планові госпіталізації, перевезення пасажирів громадським транспортом у кількості більшій, ніж число місць для сидіння, перебування в громадських місцях і транспорті без маски.

Однак напередодні Денис Шмигаль вже заявляв, що Україна повернеться до моделі адаптивного карантину.

Тобто у найближчі дні Кабмін ухвалить рішення щодо встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки – зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.