За прошедшие сутки, 3 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил на большинстве территорий сохранялась тишина. Оккупанты дважды отрывали огонь из подствольного и противотанкового гранатомета.
Обстрелы произошли вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное, где зона ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Украинская сторона сообщила о фактах нарушения Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
По состоянию на утро 4 февраля на Донбассе не зафиксировано нарушений мирных договоренностей.
Смерть военного на Донбассе
2 февраля в зоне ООС ранили украинского военного. В него выстрелил снайпер оккупантов. Военному оказали помощь медики, однако от полученных травм он скончался.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Торецк Донецкой области.