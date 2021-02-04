За прошедшие сутки, 3 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил на большинстве территорий сохранялась тишина. Оккупанты дважды отрывали огонь из подствольного и противотанкового гранатомета.

Обстрелы произошли вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное, где зона ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Украинская сторона сообщила о фактах нарушения Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По состоянию на утро 4 февраля на Донбассе не зафиксировано нарушений мирных договоренностей.

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Смерть военного на Донбассе

2 февраля в зоне ООС ранили украинского военного. В него выстрелил снайпер оккупантов. Военному оказали помощь медики, однако от полученных травм он скончался.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Торецк Донецкой области.