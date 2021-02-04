Минулої доби, 3 лютого, у зоні проведення Операції об’єднаних сил на більшості територій зберігалась тиша. Окупанти двічі відривали вогонь з підствольного та протитанкового гранатомета.

Обстріли відбулися поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне, де зона відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Українська сторона повідомила про факти порушення Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Станом на ранок 4 лютого на Донбасі не зафіксовано порушень мирних домовленостей.

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Смерть військового на Донбасі

2 лютого у зоні ООС поранили українського військового. У нього вистрілив снайпер окупантів. Військовому надали допомогу медики, однак від отриманих травм він помер.

Інцидент трапився в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.