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Факти / Україна
Людмила Богданова |

На Донбасі за добу два порушення тиші – стріляли з гранатометів

Минулої доби, 3 лютого, у зоні проведення Операції об’єднаних сил на більшості територій зберігалась тиша. Окупанти двічі відривали вогонь з підствольного та протитанкового гранатомета.

Донбас, ООС, війна на Добасі

Обстріли відбулися поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне, де зона відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Українська сторона повідомила про факти порушення Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Станом на ранок 4 лютого на Донбасі не зафіксовано порушень мирних домовленостей.

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Смерть військового на Донбасі

2 лютого у зоні ООС поранили українського військового. У нього вистрілив снайпер окупантів. Військовому надали допомогу медики, однак від отриманих травм він помер.

Інцидент трапився в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

Джерело: Штаб ООС

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