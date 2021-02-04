Украинцы смогут брать ипотеку под 7% с марта — Шмыгаль

С 1 марта в Украине заработает ипотечное кредитование по сниженной до 7% ставке. Также планируют запустить финансовый лизинг жилья для отдельных категорий (долгосрочную аренду, после завершения действия которой жилье переходит в собственность арендатора — Ред.).

Об этом во время встречи с бизнесом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Начиная с 1 марта, ипотека под 7% Первичное жилье будет доступна в Украине, дальше мы будем развивать этот процесс. И ипотеку, и финансовый лизинг жилья для социальных категорий под 5% мы хотим в этом году запустить через Государственное ипотечное учреждение.

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27 января Кабинет министров утвердил постановление, которое предусматривает удешевление ипотечных кредитов с 10% до 7% годовых.

Воспользоваться ими смогут как украинцы, которые хотят приобрести квартиру, так и те, кто планирует построить дом самостоятельно. Однако в ипотеку нельзя взять жилье, построенное до 2015 года.

Компенсацию могут получить те, кто брал ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.