Украинцы смогут брать ипотеку под 7% годовых — Кабмин утвердил постановление

Кабинет министров утвердил постановление, которое предусматривает удешевление ипотечных кредитов с 10% до 7% годовых.

Согласно документу, Фонд компенсирует процентную ставку до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляют заемщикам на покупку жилья. Компенсацию могут получить те, кто брал ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться ею смогут как украинцы, которые хотят приобрести квартиру, так и те, кто планирует построить дом самостоятельно. Однако в ипотеку нельзя взять жилье, построенное до 2015 года.

В Офисе президента отметили, что программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9%.

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Принятое постановление доработают в Министерстве финансов в течение двух дней и подадут на подпись премьер-министру до 29 января.

В конце прошлого года стало известно, что в Украине значительно выросли объемы ипотечного кредитования. Также вырос средний размер кредита на покупку жилья.

В сентябре 2020 года он составлял около 700 тыс. грн, в октябре — 741 тыс. грн. Сейчас средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн.