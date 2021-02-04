Українці зможуть брати іпотеку під 7% з березня – Шмигаль

З 1 березня в Україні запрацює іпотечне кредитування за зниженою до 7% ставкою. Також планують запустити фінансовий лізинг житла для окремих категорій (довготривалу оренду, після завершення дії якої житло переходить у власність орендатора – Ред.).

Про це під час зустрічі з бізнесом повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Починаючи з 1 березня, іпотека під 7% Первинне житло буде доступна в Україні, далі ми розвиватимемо цей процес. І іпотеку, і фінансовий лізинг житла для соціальних категорій під 5% ми хочемо цього року запустити через Державну іпотечну установу.

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27 січня Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає здешевлення іпотечних кредитів з 10% до 7% річних.

Скористатися ними зможуть як українці, які хочуть придбати квартиру, так і ті, хто планує побудувати будинок самостійно. Однак в іпотеку не можна взяти житло, побудоване до 2015 року.

Але компенсацію можуть отримати ті, хто брав іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.