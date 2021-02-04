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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Если бы выборы состоялись сегодня: украинцы определились с именем президента

73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Кардинально другое мнение имеют 17%.

Місцеві вибори 2020

Вместе с тем, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то голоса 2 тыс. респондентов, принявших участие в опросе социологической группы Рейтинг, распределились бы так:

  • Владимир Зеленский – 21,2%,
  • Юрий Бойко – 17,1%,
  • Петр Порошенко – 16,4%,
  • Юлия Тимошенко – 12,3%,
  • Игорь Смешко – 7,5%,
  • Владимир Гройсман – 4,3%,
  • Олег Ляшко – 4,0%,
  • Дмитрий Разумков – 3,2%,
  • Сергей Притула – 3,1%,
  • Олег Тягнибок – 2,1%,
  • Виталий Кличко – 1,1%.

Социологический опрос длился с 2 до 3 февраля 2021 года с помощью телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Президентский рейтинг

Среди респондентов Киевского международного института социологии за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22,1% опрошенных.

А разрыв между второй и третьей позицией президентского рейтинга составляет всего 0,2%. За лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко готовы проголосовать 13,7%, а за лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко – 13,5%.

Источник: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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