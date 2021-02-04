73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Кардинально другое мнение имеют 17%.

Вместе с тем, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то голоса 2 тыс. респондентов, принявших участие в опросе социологической группы Рейтинг, распределились бы так:

Владимир Зеленский – 21,2%,

Юрий Бойко – 17,1%,

Петр Порошенко – 16,4%,

Юлия Тимошенко – 12,3%,

Игорь Смешко – 7,5%,

Владимир Гройсман – 4,3%,

Олег Ляшко – 4,0%,

Дмитрий Разумков – 3,2%,

Сергей Притула – 3,1%,

Олег Тягнибок – 2,1%,

Виталий Кличко – 1,1%.

Социологический опрос длился с 2 до 3 февраля 2021 года с помощью телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Президентский рейтинг

Среди респондентов Киевского международного института социологии за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22,1% опрошенных.

А разрыв между второй и третьей позицией президентского рейтинга составляет всего 0,2%. За лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко готовы проголосовать 13,7%, а за лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко – 13,5%.