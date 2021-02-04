73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Кардинально другое мнение имеют 17%.
Вместе с тем, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то голоса 2 тыс. респондентов, принявших участие в опросе социологической группы Рейтинг, распределились бы так:
- Владимир Зеленский – 21,2%,
- Юрий Бойко – 17,1%,
- Петр Порошенко – 16,4%,
- Юлия Тимошенко – 12,3%,
- Игорь Смешко – 7,5%,
- Владимир Гройсман – 4,3%,
- Олег Ляшко – 4,0%,
- Дмитрий Разумков – 3,2%,
- Сергей Притула – 3,1%,
- Олег Тягнибок – 2,1%,
- Виталий Кличко – 1,1%.
Социологический опрос длился с 2 до 3 февраля 2021 года с помощью телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.
Президентский рейтинг
Среди респондентов Киевского международного института социологии за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22,1% опрошенных.
А разрыв между второй и третьей позицией президентского рейтинга составляет всего 0,2%. За лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко готовы проголосовать 13,7%, а за лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко – 13,5%.