73% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Кардинально іншу думку мають 17%.

Разом із тим, якби президентські вибори відбулись найближчим часом, то голоси 2 тис. респондентів, які взяли участь в опитуванні соціологічної групи Рейтинг, розподілились би так:

Володимир Зеленський – 21,2%,

Юрій Бойко – 17,1%,

Петро Порошенко – 16,4%

Юлія Тимошенко – 12,3%,

Ігор Смешко – 7,5%,

Володимир Гройсман – 4,3%,

Олег Ляшко – 4,0%,

Дмитро Разумков – 3,2%,

Сергій Притула – 3,1%,

Олег Тягнибок – 2,1%,

Віталій Кличко – 1,1%.

Соціологічне опитування тривало з 2 до 3 лютого 2021 року за допомогою телефонних інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Президентський рейтинг

Серед респондентів Київського міжнародного інституту соціології за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 22,1% опитаних.

А розрив між другою та третьою позицією президентського рейтингу становить всього 0,2%. За лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка готові проголосувати 13,7%, а за лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка – 13,5%.