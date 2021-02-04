73% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Кардинально іншу думку мають 17%.
Разом із тим, якби президентські вибори відбулись найближчим часом, то голоси 2 тис. респондентів, які взяли участь в опитуванні соціологічної групи Рейтинг, розподілились би так:
- Володимир Зеленський – 21,2%,
- Юрій Бойко – 17,1%,
- Петро Порошенко – 16,4%
- Юлія Тимошенко – 12,3%,
- Ігор Смешко – 7,5%,
- Володимир Гройсман – 4,3%,
- Олег Ляшко – 4,0%,
- Дмитро Разумков – 3,2%,
- Сергій Притула – 3,1%,
- Олег Тягнибок – 2,1%,
- Віталій Кличко – 1,1%.
Соціологічне опитування тривало з 2 до 3 лютого 2021 року за допомогою телефонних інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.
Президентський рейтинг
Серед респондентів Київського міжнародного інституту соціології за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 22,1% опитаних.
А розрив між другою та третьою позицією президентського рейтингу становить всього 0,2%. За лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка готові проголосувати 13,7%, а за лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка – 13,5%.