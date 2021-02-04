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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Якби вибори відбулися сьогодні: українці визначилися з ім’ям президента

73% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Кардинально іншу думку мають 17%.

Місцеві вибори 2020

Разом із тим, якби президентські вибори відбулись найближчим часом, то голоси 2 тис. респондентів, які взяли участь в опитуванні соціологічної групи Рейтинг, розподілились би так:

  • Володимир Зеленський – 21,2%,
  • Юрій Бойко – 17,1%,
  • Петро Порошенко – 16,4%
  • Юлія Тимошенко – 12,3%,
  • Ігор Смешко – 7,5%,
  • Володимир Гройсман – 4,3%,
  • Олег Ляшко – 4,0%,
  • Дмитро Разумков – 3,2%,
  • Сергій Притула – 3,1%,
  • Олег Тягнибок – 2,1%,
  • Віталій Кличко – 1,1%.

Соціологічне опитування тривало з 2 до 3 лютого 2021 року за допомогою телефонних інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Президентський рейтинг

Серед респондентів Київського міжнародного інституту соціології за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 22,1% опитаних.

А розрив між другою та третьою позицією президентського рейтингу становить всього 0,2%. За лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка готові проголосувати 13,7%, а за лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка – 13,5%.

Джерело: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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