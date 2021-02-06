6 февраля около 13.00 двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения в результате обстрела противником в районе Торецкое и Северодонецк.

Бойцам оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Украинская сторона специального центра по контролю и координации ввела режим тишины в обоих участках фронта и направила соответствующие ноты к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Погиб военный

Стало известно имя военного, погибшего на передовой от пули вражеского снайпера под Шумами 2 февраля.

Им оказался 38-летний Дмитрий Власенко из Николаевской области. Во время очередной провокации человек получил несовместимое с жизнью ранение.

Источник: Українська делегація в ТКГ

Фото: ООС