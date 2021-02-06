6 лютого близько 13.00 двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення внаслідок обстрілу противником в районі Торецьк та Сєвєродонецьк.

Бійцям надали медичну допомогу, їхній стан стабільний.

Українська сторона спеціального центру з контролю та координації ввела режим тиші на обох ділянках фронту та направила відповідні ноти до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Загинув військовий

Стало відоме ім’я військового, який загинув на передовій від кулі ворожого снайпера під Шумами 2 лютого.

Ним виявився 38-річний Дмитро Власенко з Миколаївської області. Під час чергової провокації чоловік отримав несумісне з життям поранення.

Джерело: Українська делегація в ТКГ

Фото: ООС