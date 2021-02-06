Президент України Володимир Зеленський привітав українських полярників із нагоди 25-річчя антарктичної станції Академік Вернадський.

Глава держави поспілкувався із полярниками через відеозв’язок.

— Дякую за те, що ви робите велику справу. Я хочу вас привітати з великим ювілеєм – 25-річчям заснування української станції ім. Академіка Вернадського. Ви робите велику щоденну роботу для розвитку науки. І ми зі свого боку хочемо й будемо підтримувати кожного з вас, – сказав Володимир Зеленський.

У відповідь начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Зеленського стати першим президентом України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію.

Також полярники розповіли про свою роботу на станції та виклики глобального потепління.

— Ми в Антарктиді щодня наочно спостерігаємо глобальне потепління. А ще саме тут, на станції Академік Вернадський, було відкрито таке загрозливе явище, як озонова діра. І ми тут першими у світі визначаємо, як потроху відбувається відновлення озонового шару. Ми дуже раді, що завдяки цій станції українці напряму залучені до таких глобальних зусиль людства зі збереження нашої планети, – сказав Отруба.

Зеленський та учасники експедиції обговорили необхідність затвердження наукової програми та бюджету на її виконання.

Також полярники попросили президента про власний криголам, який допоміг би здійснювати дослідження без обмежень. Зеленський пообіцяв, що держава зробить усе можливе, щоб українська антарктична станція мала свій криголам.

25 років тому Велика Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій – станцію Фарадей. 6 лютого 1996 року британський стяг на станції замінили на український.

Україна перейменувала станцію Фарадей на честь академіка Володимира Вернадського.