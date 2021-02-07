В зоне проведения Операции объединенных сил ранили военного Вооруженных сил Украины — в него выстрелил снайпер оккупантов. Украинского защитника госпитализировали в больницу.

Боевик российско-оккупационных войск обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Новомихайловка. Это территория ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Об инциденте сообщено Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Гибель военных на Донбассе

6 февраля на Донбассе погибли два военных ВСУ. Трое украинских бойцов подорвались на взрывном устройстве, только один из них остался жив. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Инцидент произошел вблизи города Марьинка. На следующий день стали известны имени погибших, воинов звали Назарий Полищук Алексей Подвезенный.

Источник: Оперативно-тактическая группировка Восток