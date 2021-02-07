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Факти / Україна
Людмила Богданова |

На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ

В зоні проведення Операції об’єднаних сил поранено військового Збройних сил України – у нього вистрілив снайпер окупантів. Українського захисника госпіталізували до лікарні.

На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ

Бойовик російсько-окупаційних військ обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Це територія відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

Про інцидент повідомлено Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

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Загибель військових на Донбасі

6 лютого на Донбасі загинуло двоє військових ЗСУ. Троє українських бійців підірвалися на вибуховому пристрої, лише один з них залишився живий. Наразі за його життя борються лікарі.

Інцидент трапився поблизу міста Мар’їнка. На наступний день стали відомі імена загиблих, воїнів звали Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід

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