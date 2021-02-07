В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка 6 февраля погибли двое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода — Назарий Полищук и Алексей Подвезенний.

Об этом сообщила пресс-служба бригады 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

— С грустью сообщаем, что вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве, — отметили в бригаде.

Также добавили, что солдаты Полищук и Подвезенний погибли от полученных ранений. Третий военнослужащий находится в больнице.







Подрыв военных на Донбассе: стали известны имена погибших / 2 фотографии

От пули снайпера погиб военный

Стало известно имя военнослужащего, который погиб на передовой от пули вражеского снайпера под Шумами.

Им оказался 38-летний Дмитрий Власенко из Николаевской области. Во время очередной провокации человек получил несовместимое с жизнью ранения.

Источник: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода