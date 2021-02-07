Президент Владимир Зеленский поручил Укроборонпрому совместно с Министерством образования и науки и Национальным техническим университетом Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Украина должна продолжать гордиться инженерами, поэтому президент Зеленский дал такое поручение.
— Президент Владимир Зеленский дал поручение создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова, а Кабинету Министров — разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир, — сообщили в Офисе президента.
Подготовкой будет заниматься Укроборонпром, в который входит предприятие Антонов, совместно с Министерством образования и науки и НТУУ КПИ.
В Офисе президента напомнили, что в прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты Ан для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией.
— А должно стать нормой! Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад, — добавили в пресс-службе.
К слову, Меморандум о сотрудничестве и контракт на закупку самолетов подписали 29 декабря Минобороны и ГП Антонов с участием президента Владимира Зеленского.
Украина заказала три новых военно-транспортные самолеты Ан-178 для Вооруженных сил Украины. На новых самолетах будут доставлять личный состав, вооружение и легкую военную технику посадочным и парашютным способами, а также транспортировать грузы.