Президент Володимир Зеленський доручив Укроборонпрому спільно з Міністерством освіти і науки та Національним технічним університетом України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента. Україна має й надалі пишатися інженерами, тому президент Зеленський дав таке доручення.

– Президент Володимир Зеленський дав доручення створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова, а Кабінету Міністрів – розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ, – повідомили в Офісі президента.

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Підготовкою займатиметься Укроборонпром, до якого входить підприємство Антонов, спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ КПІ.

В Офісі президента нагадали, що торік, коли держава замовила свої ж літаки Ан для потреб Збройних сил України, це стало справжньою сенсацією.

– А має стати нормою! Прізвище Антонов відоме в усьому світі завдяки таланту інженера Олега Костянтиновича, який народився 115 років тому, – додали в прес-службі.

До слова, Меморандум про співпрацю та контракт на закупівлю літаків підписали 29 грудня Міноборони та ДП Антонов за участі президента Володимира Зеленського.

Україна замовила три нові військово-транспортні літаки Ан-178 для Збройних сил України. На нових літаках доставлятимуть особовий склад, озброєння та легку військову техніку посадковим і парашутним способами, а також транспортуватимуть вантажі.