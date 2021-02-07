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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Підрив військових на Донбасі: стали відомі імена загиблих

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Мар’їнка 6 лютого загинули двоє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу – Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.

війна на Донбасі

Про це повідомила прес-служба бригади 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

– Із сумом повідомляємо, що вчора, 6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, – зазначили у бригаді.

Також додали, що солдати Поліщук та Подвезенний загинули від отриманих поранень. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні.

  • Підрив військових на Донбасі: стали відомі імена загиблих
  • Підрив військових на Донбасі: стали відомі імена загиблих
  • Підрив військових на Донбасі: стали відомі імена загиблих
  • Підрив військових на Донбасі: стали відомі імена загиблих
Підрив військових на Донбасі: стали відомі імена загиблих / 2 фотографии

Від кулі снайпера загинув військовий

Стало відомо ім’я військовослужбовця, який загинув на передовій від кулі ворожого снайпера під Шумами.

Ним виявився 38-річний Дмитро Власенко з Миколаївської області. Під час чергової провокації чоловік отримав несумісне з життям поранення.

Джерело: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

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