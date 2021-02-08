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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение прошлых суток, 7 февраля, зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня.

Донбас, ООС

Неподалеку Новомихайловка боевики начали обстрел украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов и прицельного выстрела из снайперского оружия. Один военнослужащий был ранен. Его оперативно госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

У населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также — стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2.

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О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 8 февраля, нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск еще не зафиксировано.

Нарушение тишины

7 февраля на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ранили военного Вооруженных сил Украины — в него выстрелил снайпер оккупантов. Украинского защитника госпитализировали в больницу.

6 февраля на Донбассе погибли два военных ВСУ. Трое украинских бойцов подорвались на взрывном устройстве, только один из них остался жив.

Источник: Штаб ООС

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