На Донбассе в течение прошлых суток, 7 февраля, зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Новомихайловка боевики начали обстрел украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов и прицельного выстрела из снайперского оружия. Один военнослужащий был ранен. Его оперативно госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

У населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также — стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 8 февраля, нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск еще не зафиксировано.

Нарушение тишины

7 февраля на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ранили военного Вооруженных сил Украины — в него выстрелил снайпер оккупантов. Украинского защитника госпитализировали в больницу.

6 февраля на Донбассе погибли два военных ВСУ. Трое украинских бойцов подорвались на взрывном устройстве, только один из них остался жив.