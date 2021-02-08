На Донбасі впродовж минулої доби, 7 лютого, зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новомихайлівки бойовики почали обстріл українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї. Одного військовослужбовця було поранено. Його оперативно госпіталізуввали та надали медичну допомогу.

Біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 8 лютого, порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ ще не зафіксовано.

Порушення тиші

7 лютого на Донбасі в зоні проведення Операції об’єднаних сил поранено військового Збройних сил України – у нього вистрілив снайпер окупантів. Українського захисника госпіталізували до лікарні.

6 лютого на Донбасі загинуло двоє військових ЗСУ. Троє українських бійців підірвалися на вибуховому пристрої, лише один з них залишився живий.