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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

На Львовщине мужчина расчищал снег лошадью на санях

Во Львовской области сняли видео, где мужчина расчищает снежные заносы, запряг лошади в санки.

На Львовщине мужчина расчищал снег лошадью на санях

Как выяснилось, герой видео работает в коммунальном предприятии Броды.

На видео заметно, как мужчина умело руководит конем, а сзади их догоняют уличные собаки.

  • (Українська) У Бродах чоловік розгортав сніг конем на санах (ВІДЕО)
  • (Українська) У Бродах чоловік розгортав сніг конем на санах (ВІДЕО)
  • (Українська) У Бродах чоловік розгортав сніг конем на санах (ВІДЕО)
  • (Українська) У Бродах чоловік розгортав сніг конем на санах (ВІДЕО)
  • (Українська) У Бродах чоловік розгортав сніг конем на санах (ВІДЕО)
  • (Українська) У Бродах чоловік розгортав сніг конем на санах (ВІДЕО)
На Львовщине мужчина расчищал снег лошадью на санях / 3 фотографии

Многие жители города после увиденного планируют власти выписать изобретательному коммунальщику премию, а лошади купить мешок овса.

— Надо поблагодарить мужчину! Молодец, стоит премии! Поддерживаем! — одобрили идею в соцсетях.

Похищение прицепа с предвыборной агитацией

В конце сентября, в разгар подготовки к местным выборам, руководитель одной из политических партий сообщил, что во Львове похитили прицеп с агитационным баннером.

Полиция нашла злоумышленника в начале октября: им оказался 33-летний житель одного из сел области.

Прицеп марки Автобан нашли у него в гараже, а вот агитация исчезла бесследно.

Было открыто производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины.

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