(Українська) У Бродах чоловік розгортав сніг конем на санах (ВІДЕО)

Во Львовской области сняли видео, где мужчина расчищает снежные заносы, запряг лошади в санки.
Как выяснилось, герой видео работает в коммунальном предприятии Броды.
На видео заметно, как мужчина умело руководит конем, а сзади их догоняют уличные собаки.
Многие жители города после увиденного планируют власти выписать изобретательному коммунальщику премию, а лошади купить мешок овса.
— Надо поблагодарить мужчину! Молодец, стоит премии! Поддерживаем! — одобрили идею в соцсетях.
Похищение прицепа с предвыборной агитацией
В конце сентября, в разгар подготовки к местным выборам, руководитель одной из политических партий сообщил, что во Львове похитили прицеп с агитационным баннером.
Полиция нашла злоумышленника в начале октября: им оказался 33-летний житель одного из сел области.
Прицеп марки Автобан нашли у него в гараже, а вот агитация исчезла бесследно.
Было открыто производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины.