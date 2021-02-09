У Бродах чоловік розгортав сніг конем на санах (ВІДЕО)

У Бродах Львівської області зняли відео, де чоловік відгортає снігові замети, запрягнувши коня у санки.

Як з’ясувалося, герой відео працює у комунальному підприємсті Броди.

На відео помітно, як чоловік вправно керує конем, а позаду їх наздоганяють вуличні собаки.











На Львівщині чоловік розгортав сніг конем на санах / 3 фотографии

Чимало мешканців міста після побаченого планують владі виписати винахідливому комунальнику премію, а коневі купити мішок вівса.

– Треба подякувати чоловіку! Молодець, вартий премії! Підтримуємо! – схвально оцінили ідею у соцмережах.

Викрадення причіпу з передвиборчою агітацією

Наприкінці вересня, у розпал підготовки до місцевих виборів, керівник однієї із політичних партій повідомив, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.

Поліція знайшла зловмисника на початку жовтня: ним виявився 33-річний мешканець одного із сіл області.

Причіп марки Автобан знайшли у нього в гаражі, а ось агітація зникла безслідно.

Було відкрито провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.