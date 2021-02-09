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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Впереди не менее двух лет испытаний: Ткаченко о восстановлении туризма

Туристической отрасли придется не менее двух лет восстанавливаться после пандемии коронавируса.

Александр Ткаченко

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко на форуме Украине 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

По его словам, туристическая отрасль пострадала больше всего за последний год. Также еще на старте пандемии прогнозировалось, что сфера креативных индустрий и культуры  больше всего пострадает.

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— По прогнозам туристической отрасли, кризис будет до 2023 года. О восстановлении можно говорить в конце 2023 года. Впереди не менее двух лет испытаний, — заявил Ткаченко.

осстановление экономики в 2021 году

В Украине и далее планируют продолжать медицинскую реформу, а также в рамках плана по восстановлению экономики страны будут проведены малая и большая приватизации через систему ProZorro.

Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, которые приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.

Фото: УНИАН

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