Впереди не менее двух лет испытаний: Ткаченко о восстановлении туризма

Туристической отрасли придется не менее двух лет восстанавливаться после пандемии коронавируса.
Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко на форуме Украине 30. Коронавирус: вызовы и ответы.
По его словам, туристическая отрасль пострадала больше всего за последний год. Также еще на старте пандемии прогнозировалось, что сфера креативных индустрий и культуры больше всего пострадает.
— По прогнозам туристической отрасли, кризис будет до 2023 года. О восстановлении можно говорить в конце 2023 года. Впереди не менее двух лет испытаний, — заявил Ткаченко.
осстановление экономики в 2021 году
В Украине и далее планируют продолжать медицинскую реформу, а также в рамках плана по восстановлению экономики страны будут проведены малая и большая приватизации через систему ProZorro.
Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, которые приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.