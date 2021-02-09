Впереди не менее двух лет испытаний: Ткаченко о восстановлении туризма

Туристической отрасли придется не менее двух лет восстанавливаться после пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко на форуме Украине 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

По его словам, туристическая отрасль пострадала больше всего за последний год. Также еще на старте пандемии прогнозировалось, что сфера креативных индустрий и культуры больше всего пострадает.

— По прогнозам туристической отрасли, кризис будет до 2023 года. О восстановлении можно говорить в конце 2023 года. Впереди не менее двух лет испытаний, — заявил Ткаченко.

осстановление экономики в 2021 году