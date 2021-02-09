Попереду щонайменше два роки випробувань: Ткаченко про відновлення туризму

Туристичній галузі доведеться щонайменше два роки відновлюватися після пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр культури України Олександр Ткаченко на форумі Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

За його словами, туристична галузь постраждала чи не найбільше за останній рік. Також ще на старті пандемії прогнозувалося, що сфера креативних індустрій та культури зазнає найбільше збитків.

– За прогнозами туристичної галузі, криза буде до 2023 року. Про відновлення можна говорити наприкінці 2023 року. Попереду щонайменше два роки випробувань, – заявив Ткаченко.

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