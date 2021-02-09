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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Попереду щонайменше два роки випробувань: Ткаченко про відновлення туризму

Туристичній галузі доведеться щонайменше два роки відновлюватися після пандемії коронавірусу.

Александр Ткаченко

Про це заявив міністр культури України Олександр Ткаченко на форумі Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

За його словами, туристична галузь постраждала чи не найбільше за останній рік. Також ще на старті пандемії прогнозувалося, що сфера креативних індустрій та культури зазнає найбільше збитків.

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– За прогнозами туристичної галузі, криза буде до 2023 року. Про відновлення можна говорити наприкінці 2023 року. Попереду щонайменше два роки випробувань, – заявив Ткаченко.

Відновлення економіки у 2021 році

В Україні і надалі планують продовжувати медичну реформу, а також в рамках плану з відновлення економіки у країні будуть проведені мала і велика приватизації через систему ProZorro. 

Всеукраїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді – це один з 30 форумів, які присвячені до святкування Дня незалежності України. Форум покликаний встановити діалог між владою, світовими лідерами та громадянами країни, аби знайти розв’язання головних проблем, зокрема йдеться про пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, судову реформу та інші.

Фото: УНІАН

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