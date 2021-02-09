О вероятности досрочных выборов в Раду и премьерстве: интервью Гройсмана

Глава партии Украинская стратегия Гройсмана и 16-й премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал Фактам ICTV, возможны ли досрочные выборы в парламент, готов ли снова возглавить правительство и какое будущее видит для своей политсилы.

О выборах

По мнению Владимира Гройсмана, вероятность досрочных выборов в Верховную Раду есть, поскольку, согласно последним социологическим опросам, власть стремительно теряет поддержку и доверие людей.

— Для людей важно нормально жить. Если власть, которую они выбрали, не может им этого дать, тогда нужно идти на срочные или досрочные выборы, — убежден он.

Владимир Гройсман заверил, что в случае прохождения его партии на следующих выборах в парламент, политсила готова объединяться с проукраинскими силами. Политик объяснил, что проукраинский интерес для него заключается в государственности и людях. Именно на базе этих составляющих можно говорить об объединении.

В то же время никакого сотрудничества с пророссийскими партиями Владимир Гройсман не видит.

О премьерстве и подготовке к выборам

Сейчас Владимир Гройсман не думает над тем, чтобы снова занять пост главы правительства. Вместо этого он готовит свою партию Украинская стратегия к очередным или внеочередным выборам в парламент. Поэтому все внимание политик уделяет развитию политсилы и сконцентрирован на ее развитии.

Однако мысли о премьерстве все же есть, но не в составе действующей команды.

— Я всегда служил и готов служить своей стране. Но сейчас я не поддерживаю политику монобольшинства, поэтому не вижу возможностей такого сотрудничества. Я сконцентрирован на развитии политсилы Украинская стратегия, поскольку мы должны привести в парламент компетентных людей. Поэтому, возможно, после следующих парламентских выборов можно будет говорить о моем премьерстве, — отметил он.

На днях заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заверил, что отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля не стоит на повестке дня.

Он отметил, что никаких консультаций по этому вопросу не происходит. Денис Шмыгаль также убежден, что полной или частичной смены состава правительства в ближайшее время не будет.