Про ймовірність дострокових виборів в Раду і прем’єрство: інтерв’ю Гройсмана

Очільник партії Українська стратегія Гройсмана і 16-й прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів Фактам ICTV, чи можливі дострокові вибори до парламенту, чи готовий знову очолити уряд і яке майбутнє бачить для своєї політсили.

Про вибори

На думку Володимира Гройсмана, вірогідність дострокових виборів до Верховної Ради є, оскільки, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, влада стрімко втрачає підтримку і довіру людей.

– Для людей важливо нормально жити. Якщо влада, яку вони обрали, не може їм цього дати, тоді потрібно йти на строкові або дострокові вибори, – переконий він.

Володимир Гройсман запевнив, що у разі проходження його партії на наступних виборах до парламенту, політсила готова об’єднуватися з проукраїнськими силами. Політик пояснив, що проукраїнський інтерес для нього полягає у державності і людях. Саме на базі цих складових можна говорити про об’єднання.

Водночас жодної співпраці з проросійськими партіями Володимир Гройсман не бачить.

Про прем’єрство і підготовку до виборів

Наразі Володимир Гройсман не думає над тим, щоб знову обійняти посаду очільника уряду. Натомість він готує свою партію Українська стратегія до чергових або позачергових виборів у парламент. Тому всю увагу політик приділяє розбудові політсили і сконцентрований на її розвитку.

Однак думки про прем’єрство все ж є, але не у складі чинної команди.

– Я завжди служив і готовий служити своїй країні. Але наразі я не підтримую політику монобільшості, тому не бачу можливостей такої співпраці. Я сконцентрований на розбудові політсили Українська стратегія, оскільки ми повинні привести до парламенту компетентних людей. Тому, можливо, після наступних парламентських виборів можна буде говорити про моє прем’єрство, – зауважив він.

Днями заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко запевнив, що відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не стоїть на порядку денному.

Він зазначив, що жодних консультацій щодо цього питання не відбувається. Денис Шмигаль також переконаний, що повної або часткової зміни складу уряду найближчим часом не буде.