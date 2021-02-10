В январе стоимость отопления 1 кв. м квартиры в Киеве выросла в среднем на 5 грн по сравнению с прошлым месяцем. Все из-за снижения среднемесячной температуры воздуха.

Так, среднемесячная температура в январе в Киеве составляла -2,5°С. Это, что на 3°С ниже, чем в январе прошлого года (+0,8°С), и на 1,9°С ниже, чем в декабре (-0,6°С).

С понижением температуры воздуха увеличилось количество потребления тепла, что и отразилось в платежках киевлян. В среднем стоимость отопления в январе для одного домохозяйства увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Хотя тариф остался неизменным (1654,41 грн/Гкал) на начисление за тепло в январе повлияло отсутствие газовой скидки.

Согласно правительственному постановлению, в прошлом отопительном сезоне газовая скидка в январе 2020 года была в размере 18% и вместо 1654,41 грн/Гкал жители платили 1356,62 грн/Гкал.

Что будет с тарифами на отопление

В этом отопительном сезоне регулятор не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду. Решение официально закрепили в Меморандуме.

Кроме того, до 1 сентября Нафтогаз разработает и внедрит долгосрочные ценовые предложения, чтобы обеспечить постоянный уровень цен на природный газ.