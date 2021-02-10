У січні вартість опалення 1 кв. м квартири у Києві зросла в середньому на 5 грн порівняно з минулим місяцем. Все через зниження середньомісячної температури повітря.

Так, середньомісячна температура у січні у Києві становила -2,5°С. Це на 3°С нижче, ніж у січні минулого року (+0,8°С), та на 1,9°С нижче, ніж у грудні (-0,6°С).

Зі зниженням температури повітря збільшилася кількість споживання тепла, що і відобразилося у платіжках киян. В середньому вартість опалення у січні для одного домогосподарства збільшилась на 10% порівняно з попереднім місяцем.

Читайте Як розрахувати вартість опалення

Хоча тариф залишився незмінним (1654,41 грн/Гкал) на нарахування за тепло у січні вплинула відсутність газової знижки.

Відповідно до урядової постанови, минулого опалювального сезону газова знижка у січні 2020 року була у розмірі 18% і замість 1654,41 грн/Гкал мешканці сплачували 1356,62 грн/Гкал.

Що буде з тарифами на опалення

У цьому опалювальному сезоні регулятор не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду. Рішення офіційно закріпили в Меморандумі.

Крім того, до 1 вересня Нафтогаз розробить та запровадить довгострокові цінові пропозиції, щоб забезпечити сталий рівень цін на природний газ.