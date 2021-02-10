Детективы Национального антикоррупционного бюро 10 февраля проводят обыски в центральном офисе государственной компании Энергоатом.

Это подтвердил на пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник.

— Обыски санкционированы Высшим антикоррупционным судом. Это дело касается продажи электроэнергии некоторым коммерческим структурам, — объяснил он.

По его словам, это существенно влияет на формирование цены на электроэнергию.

Сытник подчеркнул, что речь идет о нанесении ущерба государству путем продажи электроэнергии по заниженным ценам.

Энергоатом — одна из госкомпаний, которая по поручению президента Владимира Зеленского в декабре 2020 года перешла в управление Кабмина.

Под контроль правительства перешли также Укргидроэнерго, Нижнеднестровская ГЭС, Теплоэлектроцентраль-2 ЭСХАР, Калушская ТЭЦ-нова, Лисичанская ТЭЦ, а также готовится передача еще нескольких компаний в сфере энергетики.