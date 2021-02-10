Детективи Національного антикорупційного бюро 10 лютого проводять обшуки у центральному офісі державної компанії Енергоатом.

Це підтвердив на прес-конференції директор НАБУ Артем Ситник.

– Обшуки санкціоновані Вищим антикорупційним судом. Ця справа стосується продажу електроенергії деяким комерційним структурам, – пояснив він.

За його словами, це суттєво впливає на формування ціни на електроенергію.

Ситник наголосив, що йдеться про завдання збитків державі через продаж електроенергії за заниженими цінами.

Енергоатом – одна з держкомпаній, яка за дорученням президента Володимира Зеленського, у грудні 2020 року перейшла в управління Кабміну.

Під контроль уряду перейшли також Укргідроенерго, Нижньодністровська ГЕС, ТЕЦ-2 ЕСХАР, Калуська ТЕЦ-нова, Лисичанська ТЕЦ, а також готується передача ще кількох компаній у сфері енергетики.