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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Вблизи Песков вражеский снайпер ранил украинского бойца

Вооруженные формирования РФ 10 февраля нарушили режим прекращения огня в районе населенного пункта Пески. Вражеский снайпер прицельным выстрелом ранил украинского военнослужащего.

Снайпер

Бойца оперативно доставили в госпиталь, где ему оказывается неотложная медицинская помощь.

Врачи оценивают состояние здоровья раненого как удовлетворительное.

В то же время подразделения оперативно-тактической группировки Восток дали адекватный ответ на агрессию оккупантов, а информацию о действиях российских наемников передали в ОБСЕ.

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Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что для установления мира на оккупированных территориях Украина должна адекватно отвечать на провокации боевиков.

По его мнению, перемирия уже нет, поэтому ВСУ должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора.

Источник: Минобороны

Фото: Dreamstime

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